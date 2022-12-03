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Банда подростков сбывала наркотики в Ростовской области

Сегодня, 07:13
Фото: 1MI
В Ростовской области будут судить троих человек, которые занимались сбытом наркотиков в Волгодонске, сообщили в УСКР по региону.

На момент совершения преступлений двое были несовершеннолетними. В июле 2022 года они познакомились в Интернете с человеком, который передал им фотографии и GPS-координаты тайников с оптовой партией запрещенных веществ. 

Подельники их забрали и должны были сделать закладки, но их задержали полицейские. У обвиняемых нашли 15 пакетов с наркотиками. 

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По данному факту возбудили уголовное дело, сейчас все материалы направили в суд. Теперь фигуранты могут оказаться в колонии на срок до 20 лет.

Ранее продавец наркотиков спровоцировал массовую драку на Чкаловском в Ростове.

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