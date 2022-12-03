На момент совершения преступлений двое были несовершеннолетними. В июле 2022 года они познакомились в Интернете с человеком, который передал им фотографии и GPS-координаты тайников с оптовой партией запрещенных веществ.
Подельники их забрали и должны были сделать закладки, но их задержали полицейские. У обвиняемых нашли 15 пакетов с наркотиками.
По данному факту возбудили уголовное дело, сейчас все материалы направили в суд. Теперь фигуранты могут оказаться в колонии на срок до 20 лет.
Ранее продавец наркотиков спровоцировал массовую драку на Чкаловском в Ростове.