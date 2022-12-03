С июля по август 2022 года обвиняемые работали в магазине на улице Беляева. Они продавали алкоголь различных марок, который не соответствует требованиям безопасности жизни и здоровья.
Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело. Во время допроса ростовчанки признали вину.
«В данный момент собраны доказательства, в связи с чем, уголовное дело направлено в суд», — уточнили в Следкоме.
Максимальное наказание составляет шесть лет колонии.
Напомним, что больше полусотни жителей Ростовской области умерли после отравления алкоголем.