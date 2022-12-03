rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Банду женщин будут судить в Ростове-на-Дону за сбыт опасного алкоголя

Сегодня, 08:16
Фото: 1MI
Три жительницы Ростова-на-Дону оказались на скамье подсудимых за продажу опасного алкоголя, сообщили в УСКР по региону.

С июля по август 2022 года обвиняемые работали в магазине на улице Беляева. Они продавали алкоголь различных марок, который не соответствует требованиям безопасности жизни и здоровья.

Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело. Во время допроса ростовчанки признали вину.

Ростовские таможенники пресекли канал поставки алкоголя из Duty Free на 2 млн рублей
Узнать подробнее

 

«В данный момент собраны доказательства, в связи с чем, уголовное дело направлено в суд», — уточнили в Следкоме.

Максимальное наказание составляет шесть лет колонии. 

Напомним, что больше полусотни жителей Ростовской области умерли после отравления алкоголем.

Читайте также:
Больше полусотни жителей Ростовской области умерли после отравления алкоголемРостовские таможенники пресекли канал поставки алкоголя из Duty Free на 2 млн рублейАлкоголь и стрессы: диетолог объяснил, почему в Ростовской области так много толстых
#Илья Протвинов#Алкоголь#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь
Жители Ростовской области находятся под натиском сильного ветра и защитой шаманов
Вчера, 16:49
Голодные ростовчане заступились за ларек с блинами, на который напал психопат
Вчера, 18:10
Реконструкцию парка Горького в Ростове отложить из-за роста цен на материалы
Вчера, 17:20
Спасатели предупредили о критически низком уровне воды в реке Дон в Ростове
Вчера, 17:19
«Хорошо, застройщики не видели»: в реке Дон образовался остров из-за сильного ветра
Вчера, 15:48
Основательный подход: как встретить Новый год красивой
Вчера, 10:31