Дмитрий Чернышенко выступил на II Конгрессе молодых ученых

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что первый год Десятилетия оказался по-настоящему продуктивным: за этот период было проведено около тысячи мероприятий, где приняли участие почти 100 миллионов человек. Главной задачей проекта, по мнению Чернышенко, является популяризация деятельности исследователей и их достижений. Вице-премьер также дал поручение снять документальный фильм о российской науке и деятельности молодых ученых. Об этом пишет Newstracker.ru.