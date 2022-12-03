Дмитрий Чернышенко выступил на II Конгрессе молодых ученых

На заключительном заседании конгресса был обнародован отчет об основных результатах осуществления плана проведения первого года Десятилетия науки и технологий.
Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что первый год Десятилетия оказался по-настоящему продуктивным: за этот период было проведено около тысячи мероприятий, где приняли участие почти 100 миллионов человек. Главной задачей проекта, по мнению Чернышенко, является популяризация деятельности исследователей и их достижений. Вице-премьер также дал поручение снять документальный фильм о российской науке и деятельности молодых ученых. Об этом пишет Newstracker.ru.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал, что план состоит из 18 инициатив. В их числе привлечение одаренной молодежи к деятельности в области исследований и разработок, приглашение исследователей и разработчиков к участию в решении основных задач социума и страны, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах отечественной науки для граждан России.
В заседании приняли участие ученые, которые побывали на встрече с президентом Владимиром Путиным. Они поделились идеями, которые в будущем могут стать частью плана Десятилетия науки и технологий.
По итогам заседания члены координационного комитета утвердили отчёт о деятельности в рамках стартового года Десятилетия. Также на территории конгресса состоялась первая встреча с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственными за научно-технологическое развитие (НТР).
Дмитрий Чернышенко напомнил, что президент России распорядился до конца 2022 года определиться с выбором заместителей руководителей федеральных министерств и ведомств по НТР. Он отметил, что работа с ними будет проводиться аналогично работе с руководителями цифровой трансформации. Вице-премьер также призвал оперативно интегрировать регионы в общую вертикаль управления НТР.
По итогам совещания Чернышенко поручил Минобрнауки доработать методические рекомендации для руководителей научно-технологического развития. А самим руководителям он поручил сформировать модель работы отраслевого заказа на науку и кадры, а также модель участия ведомств в достижении целей Десятилетия науки и технологий.
Информационным партнером конгресса стал медиахолдинг 1MI.