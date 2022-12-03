Еще один водитель застрял на берегу реки Дон в Ростове-на-Дону

Напомним, что из-за сильного ветра из реки частично ушла вода. Некоторые водители начали выезжать в прибрежную зону, чтобы проверить, застрянет машина или нет.
В пятницу, 2 декабря, у реки появился водитель внедорожника. Возле воды он увяз в песке и не смог вытащить транспорт самостоятельно.
«Тут нужно премию учредить и вручать награды», — пошутили ростовчане в комментариях.
«Да не вытаскивайте вы их. Пусть ждут прилива. Может ума добавится», — пишут горожане.
«У них отдельное сообщество?», — интересуются местные жители.
Добавим, что это не первый случай, когда здесь застревает машина.