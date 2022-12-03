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Еще один водитель застрял на берегу реки Дон в Ростове-на-Дону

Сегодня, 04:48
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону водитель автомобиля прокатился по дну реки Дон и застрял, рассказали очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что из-за сильного ветра из реки частично ушла вода. Некоторые водители начали выезжать в прибрежную зону, чтобы проверить, застрянет машина или нет.

В пятницу, 2 декабря, у реки появился водитель внедорожника. Возле воды он увяз в песке и не смог вытащить транспорт самостоятельно.

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«Тут нужно премию учредить и вручать награды», — пошутили ростовчане в комментариях.

«Да не вытаскивайте вы их. Пусть ждут прилива. Может ума добавится», — пишут горожане.

«У них отдельное сообщество?», — интересуются местные жители.

Добавим, что это не первый случай, когда здесь застревает машина.

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