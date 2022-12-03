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«Греем воду чайниками»: ростовчане из Александровки жалуются на плохое водоснабжение

Сегодня, 16:19
Фото: Никита Иванов / соцсети
Сотрудники "Водоканала" устраняют течь на улице Детской

У части Ростова из-под крана пошла вода кофейного цвета 2 и 3 декабря

В Ростове жители Пролетарского района пожаловались на коричневую воду, которая хлынула из кранов после аварии 2 декабря, об этом они рассказали в соцсетях.

Последняя неделя выдалась непростой для жителей Александровки в Пролетарском районе. В конце рабочей недели произошло сразу две аварии, которые лишили горожан воды 30 ноября и 2 декабря на несколько часов. 

Хотя водоснабжение и восстановили к 20.00 мск, после из кранов и бачков унитазов жителей потекла грязная коричневая вода. Более того часть жителей спального района сообщают, что засорились их колонки[прим. редакции — значительная часть домов построена в 70-х годах, а потому не имеет линий горячего водоснабжения]. 

"Какая же красивая вода", - подписала фото жительница Александровки"Какая же красивая вода", - подписала фото жительница Александровки
Грязная вода в одном из домов в Пролетарском районеГрязная вода в одном из домов в Пролетарском районе
"Какая же красивая вода", - подписала фото жительница Александровки
Фото: соцсети

«Колонка разжигается или когда все на работе, или когда все на дачах. Колонку и все трубы-шланги чистил сам неоднократно. Дело не в моей квартире. Да и соседи говорят то же самое. Года три назад проблемы еще не было и тут она появилась.<…> И, о чудо, все дома по этому водоводу испытывают проблемы», — пожаловался местный житель. 

«Маленькому ребенку греем воду чайниками в 21 веке, сами купаемся, когда вдруг колонка разожглась хоть как-то», — рассказала другая ростовчанка. 

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«У нас то же самое. <…> Вода стала идти [прим. редакции — после сообщения «Ростовводоканалу»] чуть лучше — днем в будни и по ночам, в выходные, утром и вечерами — сидим-ждемс, когда сможем хотя бы посуду помыть», — прокомментировали ситуацию другие жители Александровки. 

Пока местные жители сообщают, что водоканал занят ремонтом очередного дефекта сетей водоснабжения на улице Детской. 

Ранее другая жительница пожаловалась на водоснабжение по улице Портовой.

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