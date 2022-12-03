«Колонка разжигается или когда все на работе, или когда все на дачах. Колонку и все трубы-шланги чистил сам неоднократно. Дело не в моей квартире. Да и соседи говорят то же самое. Года три назад проблемы еще не было и тут она появилась.<…> И, о чудо, все дома по этому водоводу испытывают проблемы», — пожаловался местный житель.