Последняя неделя выдалась непростой для жителей Александровки в Пролетарском районе. В конце рабочей недели произошло сразу две аварии, которые лишили горожан воды 30 ноября и 2 декабря на несколько часов.
Хотя водоснабжение и восстановили к 20.00 мск, после из кранов и бачков унитазов жителей потекла грязная коричневая вода. Более того часть жителей спального района сообщают, что засорились их колонки[прим. редакции — значительная часть домов построена в 70-х годах, а потому не имеет линий горячего водоснабжения].
«Колонка разжигается или когда все на работе, или когда все на дачах. Колонку и все трубы-шланги чистил сам неоднократно. Дело не в моей квартире. Да и соседи говорят то же самое. Года три назад проблемы еще не было и тут она появилась.<…> И, о чудо, все дома по этому водоводу испытывают проблемы», — пожаловался местный житель.
«Маленькому ребенку греем воду чайниками в 21 веке, сами купаемся, когда вдруг колонка разожглась хоть как-то», — рассказала другая ростовчанка.
«У нас то же самое. <…> Вода стала идти [прим. редакции — после сообщения «Ростовводоканалу»] чуть лучше — днем в будни и по ночам, в выходные, утром и вечерами — сидим-ждемс, когда сможем хотя бы посуду помыть», — прокомментировали ситуацию другие жители Александровки.
Пока местные жители сообщают, что водоканал занят ремонтом очередного дефекта сетей водоснабжения на улице Детской.
Ранее другая жительница пожаловалась на водоснабжение по улице Портовой.