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Кафе на площади 300 кв м сгорело в Ростовской области

Сегодня, 06:07
Фото: 1mi
В Таганроге произошло крупное возгорание в помещении кафе, сообщили в УМЧС по региону.

Пожар начался в 07.26 мск на улице Бабушкина, 6. В это время заведение не работало, поэтому эвакуация не потребовалась. 

Пламя успело распространиться на площади 300 квадратных метров. К ликвидации огня привлекли 24 человека, они использовали шесть единиц техники. 

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Справиться с пожаром удалось в 07.45. Сейчас устанавливается причина происшествия. 

Согласно открытым данным, по указанному адресу находится кафе "Старый якорь". В соцсетях и на сайте учреждения информации о пожаре не поступало. 

Ранее во время поминок по хозяину в Шахтах полностью сгорел дом.

 

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