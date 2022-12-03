Пожар начался в 07.26 мск на улице Бабушкина, 6. В это время заведение не работало, поэтому эвакуация не потребовалась.
Пламя успело распространиться на площади 300 квадратных метров. К ликвидации огня привлекли 24 человека, они использовали шесть единиц техники.
Справиться с пожаром удалось в 07.45. Сейчас устанавливается причина происшествия.
Согласно открытым данным, по указанному адресу находится кафе "Старый якорь". В соцсетях и на сайте учреждения информации о пожаре не поступало.
Ранее во время поминок по хозяину в Шахтах полностью сгорел дом.