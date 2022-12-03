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Кладоискатели появились на обмелевшем берегу реки Дон в Ростове-на-Дону

Сегодня, 10:19
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на берегу реки Дон появились люди с металлоискателями, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что из-за сильных порывов ветра выдуло воду из реки Дон. В результате береговая зона стала еще больше. 

Здесь сразу же появились люди с металлоискателями, которые пытаются найти что-то ценное. 

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«Обмелевший берег Дона в Ростове облюбовали новые герои — кладоискатели. В прямом и хорошем смысле этого слова, конечно», — пишет автор.

Пользователи в комментариях заявили, что люди ищут кольца, цепочки, монеты. Все, что может уронить пляжник летом.

«И мусор пусть соберут», — написали жители региона.

«Пытаются отбить цену за свой металлоискатель», — пошутили горожане.

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