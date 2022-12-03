Напомним, что из-за сильных порывов ветра выдуло воду из реки Дон. В результате береговая зона стала еще больше.
Здесь сразу же появились люди с металлоискателями, которые пытаются найти что-то ценное.
«Обмелевший берег Дона в Ростове облюбовали новые герои — кладоискатели. В прямом и хорошем смысле этого слова, конечно», — пишет автор.
Пользователи в комментариях заявили, что люди ищут кольца, цепочки, монеты. Все, что может уронить пляжник летом.
«И мусор пусть соберут», — написали жители региона.
«Пытаются отбить цену за свой металлоискатель», — пошутили горожане.