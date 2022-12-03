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Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 5 по 11 декабря

Сегодня, 06:35
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на следующей неделе, с 5 по 11 декабря, будут отключать электричество сразу на нескольких улицах, сообщили в «Донэнерго».

В понедельник без света останутся переулки Самарский, Ильменский, Волочаевский, улицы Белорусская, Костромская, Фучика, Татарская, Касторная, 1-я Киргизская, 2-я Киргизская. Во вторник обесточат улицы Содружества, Жмайлова, Малиновского, Патриотическая, Спокойная, Стабильная.

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В среду ограничения введут на улицах Большая Садовая, Шаумяна, Смотровая, Городская, Окраинная, Джапаридзе, Культурная, Карла Либкнехта. Это затронет переулок Хабаровский, улицы Передовая, Мечникова, Курганная, Пирамидная.

В четверг обесточат улицы 30-летия Октября, Задонская, Пескова, Учебная. В пятницу без электричества останутся улицы Таганрогская, Герасименко и Погодина.



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