В понедельник без света останутся переулки Самарский, Ильменский, Волочаевский, улицы Белорусская, Костромская, Фучика, Татарская, Касторная, 1-я Киргизская, 2-я Киргизская. Во вторник обесточат улицы Содружества, Жмайлова, Малиновского, Патриотическая, Спокойная, Стабильная.
В среду ограничения введут на улицах Большая Садовая, Шаумяна, Смотровая, Городская, Окраинная, Джапаридзе, Культурная, Карла Либкнехта. Это затронет переулок Хабаровский, улицы Передовая, Мечникова, Курганная, Пирамидная.
В четверг обесточат улицы 30-летия Октября, Задонская, Пескова, Учебная. В пятницу без электричества останутся улицы Таганрогская, Герасименко и Погодина.