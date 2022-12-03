Эксперт по ценообразованию Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш рассказал, что цены на овощи могут вырасти на 50%. Дело в том, что в магазинах пропадет местная продукция и ее начнут завозить из Турции и Азербайджана.
Алкоголь может подорожать на 30%, а востребованные к новогоднему столу товары — на 15%. Эксперт объясняет рост цен сниженным спросом на товары, поэтому производители пытаются таким образом получить прибыль.
Между тем, в соцсетях местные жители написали, что эта ситуациях их не удивила.
«Никогда такого не было и вот снова», — пишут ростовчане.
«Тут и так все понятно», — заявляют жители региона.
«Раньше на 100 рублей много чего можно было купить, а сейчас практически ничего. Вроде и денег больше, но по сути их меньше стало», — пишут пользователи.