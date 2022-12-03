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«Никогда такого не было и вот снова»: ростовчане высказались о подорожании продуктов

Сегодня, 07:38
Фото: 1MI

Ростовчане заявили, что их не удивит подорожание продуктов к Новому году

В Ростовской области до Нового года могут значительно увеличиться в цене продукты, но местных жителей это не удивило, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Эксперт по ценообразованию Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш рассказал, что цены на овощи могут вырасти на 50%. Дело в том, что в магазинах пропадет местная продукция и ее начнут завозить из Турции и Азербайджана.

Алкоголь может подорожать на 30%, а востребованные к новогоднему столу товары — на 15%. Эксперт объясняет рост цен сниженным спросом на товары, поэтому производители пытаются таким образом получить прибыль.

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Между тем, в соцсетях местные жители написали, что эта ситуациях их не удивила.

«Никогда такого не было и вот снова», — пишут ростовчане.

«Тут и так все понятно», — заявляют жители региона.

«Раньше на 100 рублей много чего можно было купить, а сейчас практически ничего. Вроде и денег больше, но по сути их меньше стало», — пишут пользователи.

 

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