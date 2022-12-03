На эти деньги планируется провести ремонт образовательных объектов и построить новые. Сейчас идет подбор помещений для детских садов на Военведе и Вересаево.
В частных детских садах появятся 24 бюджетных места для воспитанников до трех лет. Завершится строительство самой большой в регионе школы на 1,6 тысячи мест.
"Оснащение школ и детских садов является важной задачей. На эти цели уйдет более миллиарда рублей", - уточнил Логвиненко.
Ранее стало известно, что в Ростове на ремонт поликлиник в 2022 году потратили более 675 млн рублей.