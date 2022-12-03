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Почти 18 млрд рублей потратят на сферу образования в Ростове-на-Дону в 2023 году

Сегодня, 10:33
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на развитие сферы образования в следующем году направят 17,8 миллиарда рублей, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

На эти деньги планируется провести ремонт образовательных объектов и построить новые. Сейчас идет подбор помещений для детских садов на Военведе и Вересаево. 

В частных детских садах появятся 24 бюджетных места для воспитанников до трех лет. Завершится строительство самой большой в регионе школы на 1,6 тысячи мест. 

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"Оснащение школ и детских садов является важной задачей. На эти цели уйдет более миллиарда рублей", - уточнил Логвиненко. 

Ранее стало известно, что в Ростове на ремонт поликлиник в 2022 году потратили более 675 млн рублей.


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