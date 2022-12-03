В субботу, 3 декабря, в 13.30 мск на железной дороге «Ростов — Таганрог» произошла авария с участием поезда и автомобиля «Ока».
По предварительным данным, 85-летний водитель «Оки» выехал на запрещающий сигнал железнодорожного светофора, в результате чего автомобиль попал под поезд.
И пожилой водитель, и его 76-летний пассажир погибли. Сейчас полиции предстоит выяснить все причины и обстоятельства аварии, а водителям напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.
Ранее другой житель Ростовской области попал под грузовой поезд.