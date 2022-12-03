rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Под железнодорожным составом погибли двое пенсионеров в автомобиле «Ока»

Сегодня, 12:36
Фото: ГИБДД РО
В Неклиновском районе на 1285-м километре «Ростов-на-Дону — Таганрог» на железнодорожных путях произошло смертельное ДТП, которое унесло жизни двух человек, об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

В субботу, 3 декабря, в 13.30 мск на железной дороге «Ростов — Таганрог» произошла авария с участием поезда и автомобиля «Ока». 

По предварительным данным, 85-летний водитель «Оки» выехал на запрещающий сигнал железнодорожного светофора, в результате чего автомобиль попал под поезд. 

Житель Якутска приехал в Таганрог и погиб под колесами поезда
Узнать подробнее

И пожилой водитель, и его 76-летний пассажир погибли. Сейчас полиции предстоит выяснить все причины и обстоятельства аварии, а водителям напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения. 

Ранее другой житель Ростовской области попал под грузовой поезд. 

Читайте также:
Погиб на месте: 44-летний житель Ростовской области попал под поездВ Ростовской области мужчина упал с перрона прямо под колеса поездаЖительница Ростовской области выжила после того, как попала под поезд
#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Городская среда#Происшествие#Дорога#Дтп#Поезд
Подпишитесь
«Никогда такого не было и вот снова»: ростовчане высказались о подорожании продуктов
Сегодня, 07:38
Робот «Да-Винчи» помог удалить опухоль у жительницы в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:57
В Ростове-на-Дону в декабре завершили прививочную кампанию по гриппу
Сегодня, 10:44
Сильный ветер и мороз до -8 градусов ожидаются на выходных в Ростове с 3 декабря
Сегодня, 09:17
Банду женщин будут судить в Ростове-на-Дону за сбыт опасного алкоголя
Сегодня, 08:16
Систему безналичной оплаты за проезд внедрят по всей Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 05:06