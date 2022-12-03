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Пять человек пострадали в лобовой аварии в Ростовской области вечером 2 декабря

Сегодня, 05:30
Фото: 1mi
В Ростовской области выезд водителя на встречную полосу спровоцировал аварию с пятью ранеными, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось между поселками Черевково и Алмазный. Здесь 2 декабря водитель «ВАЗ-2112» выехал на встречную полосу.

Из-за этого машина столкнулась с «ВАЗ-2114». Ранения получили пять участников ДТП, о их состоянии сейчас информации нет.

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В данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства. 

Ранее хлебом засыпало дорогу после аварии в Ростове-на-Дону 1 декабря. Информации о пострадавших не поступало.

До этого в Ростове водитель Kia Sorento повредил 14 машин на Таганрогской днем 30 ноября.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия
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