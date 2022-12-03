Происшествие случилось между поселками Черевково и Алмазный. Здесь 2 декабря водитель «ВАЗ-2112» выехал на встречную полосу.
Из-за этого машина столкнулась с «ВАЗ-2114». Ранения получили пять участников ДТП, о их состоянии сейчас информации нет.
В данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства.
Ранее хлебом засыпало дорогу после аварии в Ростове-на-Дону 1 декабря. Информации о пострадавших не поступало.
До этого в Ростове водитель Kia Sorento повредил 14 машин на Таганрогской днем 30 ноября.