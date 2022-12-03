В субботу, 3 декабря, температура составит минус один градус. В воскресенье похолодает до минус трех градусов.
На выходных будет облачно, а ветер усилится до семи метров в секунду. Ночью стоит готовиться к сильным морозам — до минус восьми градусов.
В понедельник столбики термометров покажут минус два градуса, во вторник - минус один градус. В среду потеплеет до плюс одного градуса.
В четверг, 8 декабря, воздух прогреется до плюс шести градусов, в пятницу - до плюс восьми. Самая холодная ночь будет в ночь на понедельник - минус 10 градусов.
Ранее рухнувшее дерево повредило несколько автомобилей в Батайске ночью 26 ноября.