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Резкое потепление ожидается в Ростовской области с 8 декабря

Сегодня, 06:57
Фото: 1mi
В Ростовской области на следующей неделе прекратятся заморозки и может потеплеть до плюс шести градусов, сообщили в Гидрометцентре.

В субботу, 3 декабря, температура составит минус один градус. В воскресенье похолодает до минус трех градусов.

На выходных будет облачно, а ветер усилится до семи метров в секунду. Ночью стоит готовиться к сильным морозам — до минус восьми градусов.

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В понедельник столбики термометров покажут минус два градуса, во вторник - минус один градус. В среду потеплеет до плюс одного градуса. 

В четверг, 8 декабря, воздух прогреется до плюс шести градусов, в пятницу - до плюс восьми. Самая холодная ночь будет в ночь на понедельник - минус 10 градусов. 

Ранее рухнувшее дерево повредило несколько автомобилей в Батайске ночью 26 ноября.

 

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#Илья Протвинов#Прогноз погоды#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Последние новости Ростова на сегодня
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