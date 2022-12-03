В субботу днем столбики термометров покажут минус один градус, а порывы ветра достигнут восьми метров в секунду. В ночь на воскресенье температура упадет до минус восьми градусов.
Днем сохранится сильный ветер, а температура не поднимется выше минус четырех градусов. На выходных будет облачно, но без осадков.
В начале следующей недели снова нужно готовиться к заморозкам. А в четверг может выпасть снег с дождем, но потеплеет до двух градусов.
В пятницу температура поднимется до плюс четырех градусов.
Ранее бетонными блоками укрепили главную елку в Ростове, чтобы ее не унесло ветром.