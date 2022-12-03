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Сильный ветер и мороз до -8 градусов ожидаются на выходных в Ростове с 3 декабря

Сегодня, 09:17
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на выходных, 3 и 4 декабря, стоит готовиться к холодной погоде с температурой до минус восьми градусов, сообщили в Гидрометцентре.

В субботу днем столбики термометров покажут минус один градус, а порывы ветра достигнут восьми метров в секунду. В ночь на воскресенье температура упадет до минус восьми градусов.

Днем сохранится сильный ветер, а температура не поднимется выше минус четырех градусов. На выходных будет облачно, но без осадков.

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В начале следующей недели снова нужно готовиться к заморозкам. А в четверг может выпасть снег с дождем, но потеплеет до двух градусов. 

В пятницу температура поднимется до плюс четырех градусов. 

Ранее бетонными блоками укрепили главную елку в Ростове, чтобы ее не унесло ветром.

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#Илья Протвинов#Прогноз погоды#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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