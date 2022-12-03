Это стало известно в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Они обсудили систему, которые уже давно работает в столице.
Что касается донского региона, то проект реализован в нескольких городах. В том числе Ростове, Новочеркасске, Донецке, Миллерово.
«Хотим до мая 2023 года внедрить ее по всей области. Тогда получится вести учет поездок льготников», — уточнил губернатор.
Благодаря этому эта категория граждан сможет выбирать — получать компенсацию или пользоваться бесплатным проездом.
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