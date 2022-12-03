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Систему безналичной оплаты за проезд внедрят по всей Ростовской области в 2023 году

Сегодня, 05:06
Фото: 1MI
По всей Ростовской области в следующем году появится система безналичной оплаты в общественном транспорте, рассказал губернатор Василий Голубев.

Это стало известно в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Они обсудили систему, которые уже давно работает в столице.

Что касается донского региона, то проект реализован в нескольких городах. В том числе Ростове,  Новочеркасске, Донецке, Миллерово.

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«Хотим до мая 2023 года внедрить ее по всей области. Тогда получится вести учет поездок льготников», — уточнил губернатор.

Благодаря этому эта категория граждан сможет выбирать — получать компенсацию или пользоваться бесплатным проездом.

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