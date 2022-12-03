До улучшения погодных условий местных жителей просят не оставлять детей у водоемов, не выходить самим на осушенные участки реки, поскольку существует шанс провалиться в ил или не успеть вернуться на сушу до возвращения воды в русло. Также не следует выезжать на осушенные участки реки, поскольку за последние дни там застряли уже два автомобиля.