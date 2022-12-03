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Судоходство в Ростовской области оказалось под угрозой из-за обмеления водоемов

Сегодня, 13:07
Фото: donland.ru
В Ростовской области предупредили о возможных проблемах с судоходными путями и работой портов из-за сильного ветра, который не утихнет как минимум до понедельника, 5 декабря, об этом сообщили в администрации Ростова-на-Дону.
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Погода

Управление ГО и ЧС Ростова-на-Дону предупредило о том, что в крупным водоемах Ростовской области уровень воды понизился до критических отметок. Под угрозой обмеления оказался Дон у Азова, на участке между Аксаем и Ростовом-на-Дону, а в соцсетях очевидцы сообщили об обмелении Таганрогского залива.

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Сотрудники Северо-Кавказского гидрометцентра предупреждают, что ветровой сгон воды будет продолжаться как минимум до 4 декабря, что может стать причиной ЧС, помешать судоходству, работе портов, а также повреждения судов из-за посадки на мель. Также в отдельных случаях может возникнуть проблема с работой водозаборных сооружений.  

До улучшения погодных условий местных жителей просят не оставлять детей у водоемов, не выходить самим на осушенные участки реки, поскольку существует шанс провалиться в ил или не успеть вернуться на сушу до возвращения воды в русло. Также не следует выезжать на осушенные участки реки, поскольку за последние дни там застряли уже два автомобиля.

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