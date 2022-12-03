rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря 2022, 14:02

Published 3 декабря 2022, 14:02

Modified 3 декабря 2022, 14:34

Updated 3 декабря 2022, 14:34

В Батайске на Восточном шоссе загорелся камыш в 100 метрах от жилых домов

3 декабря 2022, 14:02
В Батайске огонь охватил сухой камыш на площади 800 квадратных метров у поселков Солнечный и Гидромеханизатор, об этом сообщили в пресс-службе УМЧС по Ростовской области.

В субботу, 3 декабря, очевидцы из Батайска сообщили, что в 15.00 мск в районе поселка Гидромеханизатор загорелся камыш, и пламя бушует буквально в ста метрах от жилых кварталов поселка на Восточном шоссе. 

Спустя некоторое время данные подтвердили и УМЧС по Ростовской области, которые сообщили о загорании камыша рядом с поселком Солнечный в 15.10 мск. Сейчас с огнем борются 18 человек с четырьмя единицами спецтехники. 

В центре Ростова вспыхнул пожар в доме 1899 года постройки 1 декабря
Узнать подробнее

Информации о ликвидации пожара и причиненном ущербе пока не поступало.  В 16.50 мск огонь удалось локализовать на площади 800 квадратов. 

Напомним, в настоящий момент в Ростовской области действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. В августе пожар, вспыхнувший на Чемордачке, сжег 60 гектаров камыша и сухой травы, а потому дончанам рекомендуется придерживаться правил пожарной безопасности и избегать разжигания костров во время сильного ветра. 

Читайте также:
Повышенный ранг присвоили пожару в зоне плотной застройки в Ростове-на-ДонуВ пожаре на Комсомольской площади в Москве погибло 5 человекСемейство кроликов вытащили из пожара в Ростовской области
#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Батайск#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика