В Батайске на Восточном шоссе загорелся камыш в 100 метрах от жилых домов

В Батайске огонь охватил сухой камыш на площади 800 квадратных метров у поселков Солнечный и Гидромеханизатор, об этом сообщили в пресс-службе УМЧС по Ростовской области.