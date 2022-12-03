В субботу, 3 декабря, очевидцы из Батайска сообщили, что в 15.00 мск в районе поселка Гидромеханизатор загорелся камыш, и пламя бушует буквально в ста метрах от жилых кварталов поселка на Восточном шоссе.
Спустя некоторое время данные подтвердили и УМЧС по Ростовской области, которые сообщили о загорании камыша рядом с поселком Солнечный в 15.10 мск. Сейчас с огнем борются 18 человек с четырьмя единицами спецтехники.
Информации о ликвидации пожара и причиненном ущербе пока не поступало. В 16.50 мск огонь удалось локализовать на площади 800 квадратов.
Напомним, в настоящий момент в Ростовской области действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. В августе пожар, вспыхнувший на Чемордачке, сжег 60 гектаров камыша и сухой травы, а потому дончанам рекомендуется придерживаться правил пожарной безопасности и избегать разжигания костров во время сильного ветра.