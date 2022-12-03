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В Батайске на Восточном шоссе загорелся камыш в 100 метрах от жилых домов

Сегодня, 14:02
Фото: vk.com/Мой город Батайск
В Батайске огонь охватил сухой камыш на площади 800 квадратных метров у поселков Солнечный и Гидромеханизатор, об этом сообщили в пресс-службе УМЧС по Ростовской области.

В субботу, 3 декабря, очевидцы из Батайска сообщили, что в 15.00 мск в районе поселка Гидромеханизатор загорелся камыш, и пламя бушует буквально в ста метрах от жилых кварталов поселка на Восточном шоссе. 

Спустя некоторое время данные подтвердили и УМЧС по Ростовской области, которые сообщили о загорании камыша рядом с поселком Солнечный в 15.10 мск. Сейчас с огнем борются 18 человек с четырьмя единицами спецтехники. 

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Информации о ликвидации пожара и причиненном ущербе пока не поступало.  В 16.50 мск огонь удалось локализовать на площади 800 квадратов. 

Напомним, в настоящий момент в Ростовской области действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. В августе пожар, вспыхнувший на Чемордачке, сжег 60 гектаров камыша и сухой травы, а потому дончанам рекомендуется придерживаться правил пожарной безопасности и избегать разжигания костров во время сильного ветра. 

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