В дортмундской «Боруссии» отреагировали на интерес «Ливерпуля» к Беллингему

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Карстен Крамер дал комментарий относительно слухов об интересе «Ливерпуля» к хавбеку немецкой команды Джуду Беллингему. Об этом пишет «Советский спорт», ссылаясь на иностранную прессу.
Как признался специалист, мерсисайдцы являются одним из любимых его клубов, однако «шмели» не собираются уступать английскому клубу в цене на футболиста.
Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2025 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Джуда составляет 100 миллионов евро.
Напомним, Беллингем перебрался в стан «Боруссии» из «Бирмингема» в июле 2020 года за компенсацию в размере 25 млн евро.