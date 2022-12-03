В Госдепе США экономике России предсказали мрачное будущее

В издании рассказали, что на днях Бланшард поделилась прогнозами, в которых экономику России ожидает стабильно мрачное будущее. По словам главного экономиста Госдепа, в течение следующих восьми лет падение российской экономики может составить до 20% по отношению к показателям начала 2022 года — до спецоперации на Украине.
Эмили Бланшард уверена, что развитие ситуации будет зависеть от спроса на нефть, а также попыток Кремля компенсировать негативные последствия санкций.
В то же время Центробанк России также считает, что ситуация может ухудшиться, однако спад экономики не превысит 4%.
Ранее стало известно, что ростовчане стали выбирать подержанные автомобили под действием санкций.