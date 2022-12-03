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В Госдепе США экономике России предсказали мрачное будущее

Сегодня, 18:30
Фото: pxhere.com
В Госдепе США экономике России предсказали мрачное будущее
Главный экономист Госдепа США Эмили Бланшард заявила, что экономику России ждет мрачное будущее, подробностями поделился портал «Новые известия».

В издании рассказали, что на днях Бланшард поделилась прогнозами, в которых экономику России ожидает стабильно мрачное будущее. По словам главного экономиста Госдепа, в течение следующих восьми лет падение российской экономики может составить до 20% по отношению к показателям начала 2022 года — до спецоперации на Украине.  

Эмили Бланшард уверена, что развитие ситуации будет зависеть от спроса на нефть, а также попыток Кремля компенсировать негативные последствия санкций. 

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В то же время Центробанк России также считает, что ситуация может ухудшиться, однако спад экономики не превысит 4%.  

Ранее стало известно, что ростовчане стали выбирать подержанные автомобили под действием санкций.

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#Надежда Пустяк#Экономика
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