rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Кремле заявили, что жителям Ростовской области не грозит новая волна мобилизации

Сегодня, 14:49
Фото: eng.mil.ru
В Ростовской области и других регионах России не собираются начинать новый этап частичной мобилизации, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В своем комментарии агентству «ТACC» Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин объявил о завершении частичной мобилизации еще в конце октября, и с тех пор информация не обновлялась. 

«Вы знаете все соответствующие слова президента о том, что она[прим. редакции — частичная мобилизация] завершена», — цитирует пресс-секретаря агентство. 

Второй этап частичной мобилизации в Ростовской области
Узнать подробнее

Напомним, в Ростовской области и других регионах России частичная мобилизация стартовала 21 сентября, а закончилась спустя  месяц и одну неделю, когда глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о наборе запланированного числа военнослужащих. 

Что касается Ростовской области, в регионе частичная мобилизация не только отразилась на рынке недвижимости, но и подтолкнула молодые пары к решению о заключении брака. 

Читайте также:
Завершилась ли частичная мобилизация в Ростовской областиВоенком Ростовской области Игорь Егоров рассказал об итогах частичной мобилизацииРостовчане ожидают возвращения уклонистов после завершения частичной мобилизации
#Последние новости Ростова на сегодня#Спецоперация#Частичная мобилизация#Ростовская область#Вторая волна мобилизации#Отсрочка от частичной мобилизации#Надежда Пустяк
Подпишитесь
«Никогда такого не было и вот снова»: ростовчане высказались о подорожании продуктов
Сегодня, 07:38
Робот «Да-Винчи» помог удалить опухоль у жительницы в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:57
В Ростове-на-Дону в декабре завершили прививочную кампанию по гриппу
Сегодня, 10:44
Сильный ветер и мороз до -8 градусов ожидаются на выходных в Ростове с 3 декабря
Сегодня, 09:17
Банду женщин будут судить в Ростове-на-Дону за сбыт опасного алкоголя
Сегодня, 08:16
Систему безналичной оплаты за проезд внедрят по всей Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 05:06