В своем комментарии агентству «ТACC» Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин объявил о завершении частичной мобилизации еще в конце октября, и с тех пор информация не обновлялась.
«Вы знаете все соответствующие слова президента о том, что она[прим. редакции — частичная мобилизация] завершена», — цитирует пресс-секретаря агентство.
Напомним, в Ростовской области и других регионах России частичная мобилизация стартовала 21 сентября, а закончилась спустя месяц и одну неделю, когда глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о наборе запланированного числа военнослужащих.
Что касается Ростовской области, в регионе частичная мобилизация не только отразилась на рынке недвижимости, но и подтолкнула молодые пары к решению о заключении брака.