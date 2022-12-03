В 2022 году в России установили новый рекорд безработицы среди граждан, которые работали в сфере организации общественного питания. По данным аналитиков HeadHunter, количество граждан, которые ищут работу в кафе и ресторанах, увеличилось до 269 тысяч человек — на 47% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.
Эксперты утверждают, что это самый высокий показатель безработицы в сфере общепита в истории современной России, и сейчас тысячи граждан надеются найти себе место и продолжить работать в качестве официантов, барменов и поваров. При этом количество резюме значительно превышает спрос в рабочей силе, и аналитики не уверены, что эта ситуация изменится в ближайшее время.
Ранее в Ростове рассказали, что повара и официанты чаще других сталкиваются с профессиональным выгоранием.