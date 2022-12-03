Эксперты утверждают, что это самый высокий показатель безработицы в сфере общепита в истории современной России, и сейчас тысячи граждан надеются найти себе место и продолжить работать в качестве официантов, барменов и поваров. При этом количество резюме значительно превышает спрос в рабочей силе, и аналитики не уверены, что эта ситуация изменится в ближайшее время.