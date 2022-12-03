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В России установили абсолютный рекорд безработицы среди сотрудников общепита

Сегодня, 19:03
Фото: pxhere.com
В России количество соискателей в сфере общепита увеличилось на 47% после закрытия зарубежных компаний, об этом сообщил портал «Новые известия».

В 2022 году в России установили новый рекорд безработицы среди граждан, которые работали в сфере организации общественного питания. По данным аналитиков HeadHunter, количество граждан, которые ищут работу в кафе и ресторанах, увеличилось до 269 тысяч человек — на 47% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.  

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Эксперты утверждают, что это самый высокий показатель безработицы в сфере общепита в истории современной России, и сейчас тысячи граждан надеются найти себе место и продолжить работать в качестве официантов, барменов и поваров. При этом количество резюме значительно превышает спрос в рабочей силе, и аналитики не уверены, что эта ситуация изменится в ближайшее время. 

Ранее в Ростове рассказали, что повара и официанты чаще других сталкиваются с профессиональным выгоранием.

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#Надежда Пустяк#Общество#Работа#Зарплата#Общепит
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