В пятницу, 2 декабря, очевидцы сообщили, что многодневный штормовой ветер практически выгнал всю воду из Дона в районе Кумженской рощи.
Очевидцы опубликовали видео обнажившегося дна у устья реки Мертвый Донец, заметив, что уровень воды стал не просто критическим, а полностью исчез. На отдельных видео даже были замечены несколько кораблей, «застрявших» на судоходных путях из-за низкого уровня воды.
«Я такого еще не видел. Верховой, Кумженская роща, Донец… Сухо, полностью сухо, даже ручейка никакого нет… Баржи стоят, воды нет, Донец можно переходить пешком», — поделился один из очевидцев видео в соцсетях.
Ранее на обмелевшем берегу Дона появились кладоискатели.