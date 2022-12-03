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В Ростове из-за сильного ветра обмелел Дон в районе Кумженской рощи

Сегодня, 11:37
Фото: Главный - Новости Ростова-на-Дону - 161
В Ростове из-за сильного ветра обмелел Дон в районе Кумженской рощи и устья Мертвого Донца
В Ростове в пятницу, 2 декабря, очевидцы сообщили об обмелении Дона у устья реки Мертвый Донец, видеозаписи с последствиями сильного ветра появились в соцсетях.

В пятницу, 2 декабря, очевидцы сообщили, что многодневный штормовой ветер практически выгнал всю воду из Дона в районе Кумженской рощи. 

Очевидцы опубликовали видео обнажившегося дна у устья реки Мертвый Донец, заметив, что уровень воды стал не просто критическим, а полностью исчез. На отдельных видео даже были замечены несколько кораблей, «застрявших» на судоходных путях из-за низкого уровня воды. 

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«Я такого еще не видел. Верховой, Кумженская роща, Донец… Сухо, полностью сухо, даже ручейка никакого нет… Баржи стоят, воды нет, Донец можно переходить пешком», — поделился один из очевидцев видео в соцсетях. 

Ранее на обмелевшем берегу Дона появились кладоискатели

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