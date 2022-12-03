Очевидцы опубликовали видео обнажившегося дна у устья реки Мертвый Донец, заметив, что уровень воды стал не просто критическим, а полностью исчез. На отдельных видео даже были замечены несколько кораблей, «застрявших» на судоходных путях из-за низкого уровня воды.