Глава администрации города рассказал, что по прогнозам синоптиков с 5 декабря в Ростове-на-Дону ожидается ухудшение метеоусловий. Из-за этого коммунальные службы уже перевели на повышенный режим готовности, провели проверку техники, а также подготовили запас противогололедных реагентов.
«Дежурные машины уже ежедневно дежурят в местах, граничащих со спусками и подъемами, для оперативного реагирования и проведения превентивных мер», — сообщил Алексей Логвиненко, добавив, что особое внимание необходимо обратить и на содержание придомовых территорий и дорог.
Глава администрации напомнил, что управляющие компании должны сами содержать придомовую территорию зимой, а также очищать крышки люков, пожарные гидранты, дорожки и крыльцо подъездов от снега и льда.
Если компании не будут справляться со своими обязанности, то штраф для ТСЖ, ТСН и ЖСК составит от 40 до 50 тысяч рублей, а вот «управляйкам» придется заплатить от 250 до 300 тысяч рублей.
Тем временем, в администрации автомобилистам напомнили, что во время непогоды следует сократить выезды на своих транспортных средствах, соблюдать скоростной режим с дистанцией, а пешеходам стараться не передвигаться под деревьями и строящимися объектами.
Ранее ветер сорвал светофор в Левенцовском микрорайоне.