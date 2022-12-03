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В Ростове коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности

Сегодня, 17:57
Фото: pxhere.com
Зимняя уборка улиц
В Ростове-на-Дону коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды на следующей рабочей неделе, об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Глава администрации города рассказал, что по прогнозам синоптиков с 5 декабря в Ростове-на-Дону ожидается ухудшение метеоусловий. Из-за этого коммунальные службы уже перевели на повышенный режим готовности, провели проверку техники, а также подготовили запас противогололедных реагентов.

«Дежурные машины уже ежедневно дежурят в местах, граничащих со спусками и подъемами, для оперативного реагирования и проведения превентивных мер», — сообщил Алексей Логвиненко, добавив, что особое внимание необходимо обратить и на содержание придомовых территорий и дорог. 

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Глава администрации напомнил, что управляющие компании должны сами содержать придомовую территорию зимой, а также очищать крышки люков, пожарные гидранты, дорожки и крыльцо подъездов от снега и льда. 

Если компании не будут справляться со своими обязанности, то штраф для ТСЖ, ТСН и ЖСК составит от 40 до 50 тысяч рублей, а вот «управляйкам» придется заплатить от 250 до 300 тысяч рублей. 

Тем временем, в администрации автомобилистам напомнили, что во время непогоды следует сократить выезды на своих транспортных средствах, соблюдать скоростной режим с дистанцией, а пешеходам стараться не передвигаться под деревьями и строящимися объектами. 

Ранее ветер сорвал светофор в Левенцовском микрорайоне.

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