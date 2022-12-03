В декабре завершилась прививочная кампания. Городу удалось выполнить план на 100%.
«Прививки сделали более 377 тысяч взрослых, а также 138 тысяч детей», — уточнил градоначальник. Для этого использовали препараты «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».
Ранее корреспонденту RostovGazeta в одной из городских поликлиник рассказали, что повышение заболеваемости ОРВИ и гриппом в Ростове врачи ожидают в конце января — начале февраля 2023 года.
До этого глава Минздрава региона Юрий Кобзев заявил о распространении свиного гриппа в Ростовской области.