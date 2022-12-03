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В Ростове-на-Дону в декабре завершили прививочную кампанию по гриппу

Сегодня, 10:44
Фото: 1mi
Более 370 тысяч жителей Ростова-на-Дону сделали прививки против гриппа, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В декабре завершилась прививочная кампания. Городу удалось выполнить план на 100%.

«Прививки сделали более 377 тысяч взрослых, а также 138 тысяч детей», — уточнил градоначальник. Для этого использовали препараты «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».

Врачи прогнозируют пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Ростове на 2023 год
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Ранее корреспонденту RostovGazeta в одной из городских поликлиник рассказали, что повышение заболеваемости ОРВИ и гриппом в Ростове врачи ожидают в конце января — начале февраля 2023 года.

До этого глава Минздрава региона Юрий Кобзев заявил о распространении свиного гриппа в Ростовской области.


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