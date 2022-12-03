Так в понедельник, 5 декабря, без свет останутся ростовчане, проживающие на улицах Белорусской, Костромской, 1-й Баррикадной, Токарной, Профсоюзной, 40-й, 45-й, 47-й и 49-й Линии, Школьной, Черевичкина, Рябышева, Герасименко, Погодина, Станиславского и десятках других улиц и переулков. Большая часть отключений ожидается с 09.00 до 16.00 мск.