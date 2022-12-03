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В Ростове жители сотен домов останутся без света с 5 по 12 декабря

Сегодня, 16:34
Фото: pxhere.com
В Ростове жителей предупредили о массовых отключениях электроэнергии с 5 по 12 декабря, информация появилась на портале АО «Донэнерго».

Согласно данным графиков отключения электроэнергии, ростовские городские электросети ждут масштабные работы по техническому обслуживанию оборудования в последний месяц 2022 года. 

Так в понедельник, 5 декабря, без свет останутся ростовчане, проживающие на улицах Белорусской, Костромской, 1-й Баррикадной, Токарной, Профсоюзной, 40-й, 45-й, 47-й и 49-й Линии, Школьной, Черевичкина, Рябышева, Герасименко, Погодина, Станиславского и десятках других улиц и переулков. Большая часть отключений ожидается с 09.00 до 16.00 мск.

Большие отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 5 и по 11 декабря
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На следующий день ожидаются отключения электроэнергии на улицах Содружества, Жмайлова, Малиновского, Патриотическая, а также улицах Стабильной, Надежной, Заметной, Пугачева, Грисенко, Лихачева и Российской. 

В среду, 7 декабря, без света будут сидеть жители садовых товариществ «Космос», «Ростсельмашевец», «Агропром», а также ростовчане, проживающие в центре города и Александровке на улицах Большой Садовой, Шаумяна, Солидарности, Детской, Кржижановского и переулках Газетном, Молочном, Красной Звезды и Гельца

Более подробное расписание с адресами домов можно уточнить по ссылке.

Ранее в Ростове жители Александровки пожаловались на ужасную воду, текущую из-под кранов.

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