Согласно данным графиков отключения электроэнергии, ростовские городские электросети ждут масштабные работы по техническому обслуживанию оборудования в последний месяц 2022 года.
Так в понедельник, 5 декабря, без свет останутся ростовчане, проживающие на улицах Белорусской, Костромской, 1-й Баррикадной, Токарной, Профсоюзной, 40-й, 45-й, 47-й и 49-й Линии, Школьной, Черевичкина, Рябышева, Герасименко, Погодина, Станиславского и десятках других улиц и переулков. Большая часть отключений ожидается с 09.00 до 16.00 мск.
На следующий день ожидаются отключения электроэнергии на улицах Содружества, Жмайлова, Малиновского, Патриотическая, а также улицах Стабильной, Надежной, Заметной, Пугачева, Грисенко, Лихачева и Российской.
В среду, 7 декабря, без света будут сидеть жители садовых товариществ «Космос», «Ростсельмашевец», «Агропром», а также ростовчане, проживающие в центре города и Александровке на улицах Большой Садовой, Шаумяна, Солидарности, Детской, Кржижановского и переулках Газетном, Молочном, Красной Звезды и Гельца.
Более подробное расписание с адресами домов можно уточнить по ссылке.
Ранее в Ростове жители Александровки пожаловались на ужасную воду, текущую из-под кранов.