В субботу, 3 декабря, в соцсетях появились видеозаписи с обмелевшим дном Таганрогского залива. На сотни метров вокруг оператора нет ни капли воды, и остался только песок, который уносит сильным ветром.
«Есть время мусор убрать», — заметили комментаторы.
«Теперь можно трактором подгорнуть[прим. редакции — подгрести, подсыпать] песок на берег и будет летом где купаться, а не по колено в воде», — добавили жители Таганрога.
«Металлоискатель и бесконечность!», — пошутили таганрожцы.
«А возле лестницы также? Время ионийскую посуду собирать!», — поддержали идею местные жители.
Ранее из-за сильного ветра также обмелела река Дон.