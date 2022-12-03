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В Ростовской области из-за ураганного ветра появилась пустыня 3 декабря

Сегодня, 12:09
Фото: Владимир Ступников / соцсети
Ветровой выгон воды в Таганрогском заливе
В Ростовской области Таганрогский залив превратился в пустыню под действием шквалистого ветра, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В субботу, 3 декабря, в соцсетях появились видеозаписи с обмелевшим дном Таганрогского залива. На сотни метров вокруг оператора нет ни капли воды, и остался только песок, который уносит сильным ветром. 

«Есть время мусор убрать», — заметили комментаторы. 

«Теперь можно трактором подгорнуть[прим. редакции — подгрести, подсыпать] песок на берег и будет летом где купаться, а не по колено в воде», — добавили жители Таганрога. 

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«Металлоискатель и бесконечность!», — пошутили таганрожцы. 

«А возле лестницы также? Время ионийскую посуду собирать!», — поддержали идею местные жители. 

Ранее из-за сильного ветра также обмелела река Дон. 

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