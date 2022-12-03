Тяжко, но держимся
«Фонд общественное мнение» провел опрос в 53 субъектах Российской Федерации среди 1,5 тысячи респондентов, чтобы выяснить, как изменилось материальное положение населения за последние два-три месяца.
В итоге 29% ростовчан заявили, что их материальное положение стало только хуже. В ходе опроса каждый четвертый житель Ростова-на-Дону (23%) признал, что удовлетворен своим финансовым положением и может назвать его «хорошим», в то время как большинство, 56% жителей городов-миллионников, называют свое материальное положение средним. Каждый пятый (19%) ростовчанин заявил, что живет плохо.
Вне зависимости от оценки своего материального положения каждый третий житель Ростова-на-Дону признал, что стал жить хуже в последние три месяца, при этом 22% опрошенных уверены, что дальше будет только хуже.
Будущее уже наступило
В Ростове женщине удалили опасные опухоли с надпочечников, об этом рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.
Сити-менеджер рассказал, что ростовские медики применили систему робота «Да-Винчи» для удаления феохромоцитомы, которая выделяла гормоны, повышающие кровяное давление.
Женщина страдала гипертонией и не могла найти подходящего лечения, пока у нее не обнаружили новообразования на надпочечниках и удалили их. Сейчас пациентка уже чувствует себя лучше.
Тепло на смену морозам
Сотрудники Гидрометцентра сообщили, что уже на следующей неделе в Ростовской области ожидается потепление, которое прервет продолжительные заморозки, наблюдавшиеся в течение двух недель.
Еще на выходных 3 и 4 декабря дончан ожидает морозы от — 3 до -8 градусов, однако уже в понедельник, 5 декабря, воздух прогреется до +1 градуса.
К пятнице в Ростовской области холодный фронт сменится потеплением, и столбики термометров будут держаться на отметке до +8 градусов.