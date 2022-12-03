В итоге 29% ростовчан заявили, что их материальное положение стало только хуже. В ходе опроса каждый четвертый житель Ростова-на-Дону (23%) признал, что удовлетворен своим финансовым положением и может назвать его «хорошим», в то время как большинство, 56% жителей городов-миллионников, называют свое материальное положение средним. Каждый пятый (19%) ростовчанин заявил, что живет плохо.