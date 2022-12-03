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В Ростовской области жители обеднели за осень и теперь пережидают заморозки

Сегодня, 18:32
Фото: pxhere.com
В Ростовской области сообщили, когда прекратятся заморозки, пока в Ростове треть жителей жалуются на бедность, а врачи продолжают спасать жизни.

Тяжко, но держимся

 

«Фонд общественное мнение» провел опрос в 53 субъектах Российской Федерации среди 1,5 тысячи респондентов, чтобы выяснить, как изменилось материальное положение населения за последние два-три месяца. 

В итоге 29% ростовчан заявили, что их материальное положение стало только хуже. В ходе опроса каждый четвертый житель Ростова-на-Дону (23%) признал, что удовлетворен своим финансовым положением и может назвать его «хорошим», в то время как большинство, 56% жителей городов-миллионников, называют свое материальное положение средним. Каждый пятый (19%) ростовчанин заявил, что живет плохо.  

Фото: pxhere.com

Вне зависимости от оценки своего материального положения каждый третий житель Ростова-на-Дону признал, что стал жить хуже в последние три месяца, при этом 22% опрошенных уверены, что дальше будет только хуже. 

Будущее уже наступило

 

В Ростове женщине удалили опасные опухоли с надпочечников, об этом рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко. 

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Сити-менеджер рассказал, что ростовские медики применили систему робота «Да-Винчи» для удаления феохромоцитомы, которая выделяла гормоны, повышающие кровяное давление. 

Женщина страдала гипертонией и не могла найти подходящего лечения, пока у нее не обнаружили новообразования на надпочечниках и удалили их. Сейчас пациентка уже чувствует себя лучше. 

Тепло на смену морозам

 

Сотрудники Гидрометцентра сообщили, что уже на следующей неделе в Ростовской области ожидается потепление, которое прервет продолжительные заморозки, наблюдавшиеся в течение двух недель. 

Еще на выходных 3 и 4 декабря дончан ожидает морозы от — 3 до -8 градусов, однако уже в понедельник, 5 декабря, воздух прогреется до +1 градуса. 

К пятнице в Ростовской области холодный фронт сменится потеплением, и столбики термометров будут держаться на отметке до +8 градусов. 

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