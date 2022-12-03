Женщина опубликовала в Интернете объявление о продаже дубленки, после чего ей позвонили с неизвестного номера. Незнакомец заявил, что готов купить и хочет перевести деньги.
"Потерпевшая не сразу согласилась на это предложение, но мошенник ее убедил. Он заявил, что хочет сделать такой подарок своей возлюбленной", - сказано в сообщении.
Аферист попросил назвать реквизиты карты и продиктовать код из смс. После завершения операции он сказал, что в течение дня придут деньги.
Тогда 29-летняя жительница стала заниматься своими делами, а после пришло сообщение о списании 93 тысяч рублей. Тогда она обратилась в полицию.
По факту случившегося возбудили уголовное дело.
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