Погода в Ростове оставляет желать лучшего. Сильный и устойчивый ветер за несколько дней выдул воду из реки Дон. Судоходство по нему временно парализовано. Температура воздуха в городе днем в среднем составляет -4 градуса, а ночью — -9.
Ростовчане в соцсетях жалуются на усталость от постоянного ветра и холода. Они пишут: «Выключите ветер, пожалуйста», «Плевать на морозы, ветер запретите в Ростове», «Утром термометр -11 показывал, и это ещё в центре города».
Также многие признались, что ждут, когда выпадет первый снег: «Дайте снега, и потеплеет», «Скорее бы снег, тогда потеплеет, и пыли не будет».
Однако не все согласились с пожеланием скорейшего снегопада. Противники снега пишут: «Зачем он нужен? Слякотная грязная каша будет», «Спасибо, но только снега не надо, не хочу стоять в пробках по пять часов».
Тем временем синоптики сообщили, что в ночь на 5 декабря в Ростовской области температура упадет до -18 градусов.