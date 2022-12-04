rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

«Дайте снега, и потеплеет»: ростовчане устали от ветра и холода

Сегодня, 16:57
Фото: 1MI

Ростовчане устали от ветра и холода и просят снега

Устойчивый ветер уже несколько дней не покидает Ростов, тем временем синоптики прогнозируют значительное похолодание и заморозки, погоду в городе в соцсетях обсуждают местные жители.
Сюжет
Погода

Погода в Ростове оставляет желать лучшего. Сильный и устойчивый ветер за несколько дней выдул воду из реки Дон. Судоходство по нему временно парализовано. Температура воздуха в городе днем в среднем составляет -4 градуса, а ночью — -9.

Ростовчане в соцсетях жалуются на усталость от постоянного ветра и холода. Они пишут: «Выключите ветер, пожалуйста», «Плевать на морозы, ветер запретите в Ростове», «Утром термометр -11 показывал, и это ещё в центре города».

Сити-менеджера Логвиненко возмутил отказ Ростову в выдаче паспорта готовности к зиме
Узнать подробнее

Также многие признались, что ждут, когда выпадет первый снег: «Дайте снега, и потеплеет», «Скорее бы снег, тогда потеплеет, и пыли не будет».

Однако не все согласились с пожеланием скорейшего снегопада. Противники снега пишут: «Зачем он нужен? Слякотная грязная каша будет», «Спасибо, но только снега не надо, не хочу стоять в пробках по пять часов».

Тем временем синоптики сообщили, что в ночь на 5 декабря в Ростовской области температура упадет до -18 градусов.

Читайте также:
«Осадков будет много»: климатолог Иошпа рассказал о зиме в Ростовской областиКакая будет зима в Ростове-на-ДонуВ Ростове-на-Дону проверили готовность коммунальной техники к зиме
#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Погода#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Прогноз погоды#Погода в Ростове#Погода Ростов
Подпишитесь
«Итоги недели»: Ростовская область — без Деда Мороза, зато с высокими тарифами на ЖКХ
Сегодня, 16:15
В Ростовской области «Магниту» запретили торговать сигаретами из-за школьников
Сегодня, 11:54
Ростовская область попала в список самых криминальных регионов России
Сегодня, 15:20
Такси протаранило стену отеля на Текучева в Ростове 4 декабря
Сегодня, 12:09
В Ростовской области поезд раздавил «Оку» с пенсионерами в салоне
Сегодня, 05:27
В Ростовской области в 2023 году на 9% увеличат финансирование восстановления лесов
Сегодня, 10:09