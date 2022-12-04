Теперь за электричество жителям Ростовской области придется платить от 3,36 до 6,73 рубля в зависимости от места проживания. Что касается газа, то за его кубометр в квартире с газовыми плитами нужно будет отдать 7,5 рубля. Если плиты в доме электрические, то кубометр газа обойдется в 7,3 рубля.