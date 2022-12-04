С 1 декабря в Ростовской области почти на 9% индексированы услуги ЖКХ. В частности, изменились тарифы на газ, воду и электроэнергию. Рост цен не коснулся только услуг по вывозу мусора.
Теперь за электричество жителям Ростовской области придется платить от 3,36 до 6,73 рубля в зависимости от места проживания. Что касается газа, то за его кубометр в квартире с газовыми плитами нужно будет отдать 7,5 рубля. Если плиты в доме электрические, то кубометр газа обойдется в 7,3 рубля.
Холодная вода в среднем будет стоить 51,6 рубля за кубометр в зависимости от поставщика.
Вооруженные силы Украины нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в семи километрах от границы Ростовской области. Инцидент произошел 29 ноября.
Удар был нанесен из системы залпового огня HIMARS американского производства. Пострадала железная дорога в населенном пункте Квашино Амвросиевского района. Отмечается, что место считается глубоким тылом Донецкой Народной республики.
Также от удара пострадала тяговая подстанция, обесточенной на время оказалась контактная сеть.
Удар осудили как власти, так и местные жители.
Организаторы акции «Поезд Деда Мороза» сообщили, что в этом году зимний волшебник не посетит Ростовскую область. Ранее сообщалось, что поезд Деда Мороза сделает остановки в Волгодонске и Ростове-на-Дону.
Однако организаторы заявили, что вынуждены отказаться от посещения региона из-за особых мер по усилению безопасности, введенных в Ростовской области в октябре этого года. Напомним, сейчас в области, по указанию президента, действует средний уровень реагирования.
Организаторы акции извинились за неудобства и заверили, что билеты на посещение поезда Деда Мороза можно вернуть в течение 30 дней. Также при желании увидеть волшебника можно в соседних Воронеже и Волгограде.