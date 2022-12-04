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Лебедь застрял во льду на Ростовском море

Сегодня, 13:06
Фото: Социальные сети
Лебедь стал заложником замерзшей воды на балке Камышеваха в Ростове, фото с места событий размещают в соцсетях ростовчане.
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Погода

Жительница Ростова рассказала, что в водохранилище на балке Камышеваха плавает одинокий лебедь. Ночью Ростовское море, как называют балку горожане, сковал лед. Птица оказалась заложником водоема и рискует замерзнуть там. К тому же на лебедя могут напасть бродячие собаки, переживает ростовчанка.

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В соцсетях ей посоветовали обратиться в МЧС, так как спасатели не раз помогали вызволять животных из трудных ситуаций.

Например, недавно они спасли лебедей из замерзшего водоема в Чертковском районе Ростовской области.

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