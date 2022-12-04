Жительница Ростова рассказала, что в водохранилище на балке Камышеваха плавает одинокий лебедь. Ночью Ростовское море, как называют балку горожане, сковал лед. Птица оказалась заложником водоема и рискует замерзнуть там. К тому же на лебедя могут напасть бродячие собаки, переживает ростовчанка.