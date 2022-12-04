rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовчанин Дмитрий Дибров рассказал о проблемах с памятью после инсульта

Сегодня, 17:35
Фото: wikipedia.org
Уроженец Ростова-на-Дону, журналист Дмитрий Дибров признался, что не до конца восстановился после инсульта, сообщают СМИ.

Уроженец Ростова-на-Дону, телеведущий Дмитрий Дибров пожаловался на проблемы с памятью после перенесенного два года назад инсульта. Журналист заверяет, что в целом чувствует себя хорошо, однако его беспокоят «темные пятна» в памяти, сообщает Life.

Также на период восстановления Диброву пришлось отказаться от курения и употребления алкоголя, из-за этого даже поменялся круг общения именитого ростовчанина. Он говорит, что люди начали его «сторониться».

«Повезло родиться на наших землях»: ростовский журналист Дибров обратился к казакам
Узнать подробнее

Перенесенный инсульт заставил Диброва пересмотреть и другую привычку — походы в сауну. Сейчас он не может прибывать там в течение долгого времени. Уже через пять минут ему становится плохо. Однако, чтобы совсем не лишать себя любимого способа расслабления, он установил в своём дворе специальную бочку для прогрева тела.

Ранее Дмитрий Дибров рассказал, почему в Ростове трудно избежать алкоголизма.

Читайте также:
Ростовский журналист Дмитрий Дибров и его жена были в Стамбуле во время терактаСтало известно, сколько ростовчанин Дмитрий Дибров платит за коммуналкуРостовчанин Дмитрий Дибров рассказал, как отправился в путешествие на плоту по Дону
#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Шоу-бизнес
Подпишитесь
«Итоги недели»: Ростовская область — без Деда Мороза, зато с высокими тарифами на ЖКХ
Сегодня, 16:15
В Ростовской области «Магниту» запретили торговать сигаретами из-за школьников
Сегодня, 11:54
Ростовская область попала в список самых криминальных регионов России
Сегодня, 15:20
Такси протаранило стену отеля на Текучева в Ростове 4 декабря
Сегодня, 12:09
В Ростовской области поезд раздавил «Оку» с пенсионерами в салоне
Сегодня, 05:27
В Ростовской области в 2023 году на 9% увеличат финансирование восстановления лесов
Сегодня, 10:09