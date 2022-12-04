Уроженец Ростова-на-Дону, телеведущий Дмитрий Дибров пожаловался на проблемы с памятью после перенесенного два года назад инсульта. Журналист заверяет, что в целом чувствует себя хорошо, однако его беспокоят «темные пятна» в памяти, сообщает Life.
Также на период восстановления Диброву пришлось отказаться от курения и употребления алкоголя, из-за этого даже поменялся круг общения именитого ростовчанина. Он говорит, что люди начали его «сторониться».
Перенесенный инсульт заставил Диброва пересмотреть и другую привычку — походы в сауну. Сейчас он не может прибывать там в течение долгого времени. Уже через пять минут ему становится плохо. Однако, чтобы совсем не лишать себя любимого способа расслабления, он установил в своём дворе специальную бочку для прогрева тела.
Ранее Дмитрий Дибров рассказал, почему в Ростове трудно избежать алкоголизма.