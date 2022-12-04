Перенесенный инсульт заставил Диброва пересмотреть и другую привычку — походы в сауну. Сейчас он не может прибывать там в течение долгого времени. Уже через пять минут ему становится плохо. Однако, чтобы совсем не лишать себя любимого способа расслабления, он установил в своём дворе специальную бочку для прогрева тела.