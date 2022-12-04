Уроженка Ростова-на-Дону, певица Ирина Аллегрова выступила на фестивале «Песня года — 2022». Там она исполнила патриотическую песню, посвященную героям спецоперации на Украине.

Перед началом исполнения песни Аллегрова произнесла трогательную речь и сказала о том, что всегда пела песни о любви. Однако ее новая композиция тоже о любви, но о другой, «о любви с большой буквы», приводит слова артистки «Гaзета.рy».

Зрители, слушая песню, не сдержали слез. В конце выступления сама Аллегрова встала перед зрителями на колени, а также попросила всех военнослужащих вернуться домой живыми.