rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовчанка Ирина Аллегрова рухнула на колени в Кремле

Сегодня, 18:32
Фото: Wikipedia.org
Уроженка Ростова-на-Дону, певица Ирина Аллегрова упала на колени, исполняя песню в честь героев СВО, сообщают СМИ.

Уроженка Ростова-на-Дону, певица Ирина Аллегрова выступила на фестивале «Песня года — 2022». Там она исполнила патриотическую песню, посвященную героям спецоперации на Украине.

Перед началом исполнения песни Аллегрова произнесла трогательную речь и сказала о том, что всегда пела песни о любви. Однако ее новая композиция тоже о любви, но о другой, «о любви с большой буквы», приводит слова артистки «Гaзета.рy».

Зрители, слушая песню, не сдержали слез. В конце выступления сама Аллегрова встала перед зрителями на колени, а также попросила всех военнослужащих вернуться домой живыми.

В странах G7 могут ввести санкции против ростовских артистов Ирины Аллегровой и Басты
Узнать подробнее

Ранее ростовчанка Аллегрова попала в черный список из-за поддержки спецоперации на Украине.

Читайте также:
Певец Басков сделал заявление о свадьбе с ростовчанкой АллегровойРостовчанка Ирина Аллегрова потеряла волосы и вынуждена носить парикиОтар Кушанашвили заявил о странном поведении Аллегровой из-за спецоперации
#Алина Заярная#Последние новости Ростова на сегодня#Новости#Шоу-бизнес
Подпишитесь
«Итоги недели»: Ростовская область — без Деда Мороза, зато с высокими тарифами на ЖКХ
Сегодня, 16:15
В Ростовской области «Магниту» запретили торговать сигаретами из-за школьников
Сегодня, 11:54
Ростовская область попала в список самых криминальных регионов России
Сегодня, 15:20
Такси протаранило стену отеля на Текучева в Ростове 4 декабря
Сегодня, 12:09
В Ростовской области поезд раздавил «Оку» с пенсионерами в салоне
Сегодня, 05:27
В Ростовской области в 2023 году на 9% увеличат финансирование восстановления лесов
Сегодня, 10:09