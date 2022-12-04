Генеральная прокуратура России опубликовала статистику по зарегистрированным преступлениям во всех регионах России. Самыми криминальными оказались Москва, Московская область и Краснодарский край. Только в столице с начала текущего года произошло более 116 тысяч преступлений.
Немного отстаёт от других в антитопе Ростовская область. Регион занял шестое место. С января тут зафиксировано более 48 тысяч преступлений.
Менее криминальными оказались Чукотский и Ненецкий автономные округа и республика Ингушетия. Общее число зафиксированных преступлений там не превышает и двух тысяч.
Ростовская область не впервые попадает в топ криминальных. RostovGazeta выяснила, что сами жители думают об уровне преступности в регионе.