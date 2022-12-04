rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовская область попала в список самых криминальных регионов России

Сегодня, 15:20
Фото: 1MI
Ростовская область заняла шестое место в рейтинге по числу криминальных преступлений в России, сообщил портал правовой статистики Генпрокуратуры России.

Генеральная прокуратура России опубликовала статистику по зарегистрированным преступлениям во всех регионах России. Самыми криминальными оказались Москва, Московская область и Краснодарский край. Только в столице с начала текущего года произошло более 116 тысяч преступлений.

Немного отстаёт от других в антитопе Ростовская область. Регион занял шестое место. С января тут зафиксировано более 48 тысяч преступлений.

Магазины Басты продолжают пропагандировать криминал — эксперт
Узнать подробнее

Менее криминальными оказались Чукотский и Ненецкий автономные округа и республика Ингушетия. Общее число зафиксированных преступлений там не превышает и двух тысяч.

Ростовская область не впервые попадает в топ криминальных. RostovGazeta выяснила, что сами жители думают об уровне преступности в регионе.

Читайте также:
«Не удивительно»: ростовчане высказались о вхождении в региона в топ криминальныхЖители Ростовской области отказываются рожать детей в регионе с высокой преступностью«20 главных событий России за 20 лет»: Снижение преступности
#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростовская область#Москва#Преступность
Подпишитесь
«Итоги недели»: Ростовская область — без Деда Мороза, зато с высокими тарифами на ЖКХ
Сегодня, 16:15
В Ростовской области «Магниту» запретили торговать сигаретами из-за школьников
Сегодня, 11:54
Такси протаранило стену отеля на Текучева в Ростове 4 декабря
Сегодня, 12:09
В Ростовской области поезд раздавил «Оку» с пенсионерами в салоне
Сегодня, 05:27
В Ростовской области в 2023 году на 9% увеличат финансирование восстановления лесов
Сегодня, 10:09