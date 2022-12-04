ДТП произошло около 9 утра на пересечении Текучева и Халтуринского. Информации о пострадавших не поступало, в региональном ГИБДД сообщили, что информация о происшествии уточняется. Согласно сервису «Яндекс. Карты», в здании находится гостиница «Дон-6».