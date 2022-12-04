ДТП произошло около 9 утра на пересечении Текучева и Халтуринского. Информации о пострадавших не поступало, в региональном ГИБДД сообщили, что информация о происшествии уточняется. Согласно сервису «Яндекс. Карты», в здании находится гостиница «Дон-6».
Из-за сильного удара автомобиль получил серьезные повреждения в передней части, кроме того, пострадал двигатель.
Ростовчане в произошедшем нашли повод для шуток: «Такси на Дубровку заказывали?», «Это ветер подул», — написали они в комментариях.
Напомним, что в конце ноября в Аксайском районе на трассе М-4 «Дон» в результате столкновения такси и автобуса пострадали семь человек.