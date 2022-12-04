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Такси протаранило стену отеля на Текучева в Ростове 4 декабря

Сегодня, 12:09
Фото: vk.com/rostov_glavniy
Такси протаранило стену отеля на Текучева в Ростове 4 декабря
Автомобиль такси врезался в угол здания в Ростове-на-Дону утром 4 декабря, сообщили очевидцы в социальных сетях.

ДТП произошло около 9 утра на пересечении Текучева и Халтуринского. Информации о пострадавших не поступало, в региональном ГИБДД сообщили, что информация о происшествии уточняется. Согласно сервису «Яндекс. Карты», в здании находится гостиница «Дон-6».

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Из-за сильного удара автомобиль получил серьезные повреждения в передней части, кроме того, пострадал двигатель.

Ростовчане в произошедшем нашли повод для шуток: «Такси на Дубровку заказывали?», «Это ветер подул», — написали они в комментариях.

Напомним, что в конце ноября в Аксайском районе на трассе М-4 «Дон» в результате столкновения такси и автобуса пострадали семь человек.

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