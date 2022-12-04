Погода в Ростовской области на следующей неделе будет морозной и ветреной. На севере региона в понедельник, 5 декабря, температура воздуха опустится до -18 градусов. Ветер же разгонится до 18 метров в секунду. Осадков при этом в области не прогнозируется. Небо будет солнечным.
Также в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии сообщили, что из-за сильного ветра в понедельник уровень воды в реке Дон останется критически низким.
Напомним, сейчас в Ростовской области из-за ветра парализовало судоходство по Дону и Азовскому морю. Более 50 кораблей стоят на рейде и ждут повышения уровня воды хотя бы до 4,5 метров.