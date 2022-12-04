Погода в Ростовской области на следующей неделе будет морозной и ветреной. На севере региона в понедельник, 5 декабря, температура воздуха опустится до -18 градусов. Ветер же разгонится до 18 метров в секунду. Осадков при этом в области не прогнозируется. Небо будет солнечным.