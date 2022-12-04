РБК пишет, что в магазинах Москвы обнаружены напитки, полностью имитирующие оригинальную Coca-Cola, произведенные на заводу в Ростовской области. Согласно маркировке, напиток был произведен 17 ноября этого года. Место изготовления указано бывшее производство Coca-Cola HBC. Сейчас оно передано компании Multon Partners.
Компания утверждает, что напиток Coca-Cola, произведенный в ноябре 2022 года, не может быть оригинальной продукцией, так как ее изготовление было прекращено еще летом. Сейчас в России из-за санкций нет необходимого сиропа-концентрата из США .
Сама же Coca-Cola HBC утверждает, что прекратила изготовление всех напитков в России и не планирует возобновлять производство ни в каком формате.