Весь день 4 декабря в Ростове будет пасмурно, температура воздуха окло -2...-4 градусов. К вечеру мороз усилится, а ночью столбик термометра опустится до -7...-9 градусов.
Днем в воскресенье в Ростове будет ветрено, порывы восточного ветра достигнут 15-17 метров в секунду.
Осадков 4 декабря в Ростове не прогнозируют.
Такая же холодная погода ожидается и на всей территории региона. В Ростовской области с 4 по 6 декабря ночная температура воздуха в северных раойнах опустится до -17 градусов. Днем тоже будет холодно, не выше -5...-10 градусов.