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В Ростове 4 декабря сильный ветер и похолодало

Сегодня, 08:08
Фото: pxhere.com
В первое воскресенье декабря в Ростове-на-Дону сохранится морозная и ветреная погода, сообщили синоптики.
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Погода

Весь день 4 декабря в Ростове будет пасмурно, температура воздуха окло -2...-4 градусов. К вечеру мороз усилится, а ночью столбик термометра опустится до -7...-9 градусов.

Днем в воскресенье в Ростове будет ветрено, порывы восточного ветра достигнут 15-17 метров в секунду.

Осадков 4 декабря в Ростове не прогнозируют.

Сильный ветер и мороз до -8 градусов ожидаются на выходных в Ростове с 3 декабря
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Такая же холодная погода ожидается и на всей территории региона. В Ростовской области с 4 по 6 декабря ночная температура воздуха в северных раойнах опустится до -17 градусов. Днем тоже будет холодно, не выше -5...-10 градусов.

 

 

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