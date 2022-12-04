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В Ростове на Пушкинской днем 4 декабря из-за коммунальной аварии затопило асфальт

Сегодня, 10:48
Фото: vk.com/etorostov
Днем в воскресенье 4 декабря на улице Пушкинской в Ростове-на-Дону произошла коммунальная авария, сообщили очевидцы в соцсети.

«На Пушкинской потоп», — сказано в сообщении. Больше никакой информации об аварии нет.

Пользователей больше заинтересовал не потоп, а наличие снега на Пушкинской.

«А снег откуда?», — спросил один из комментаторов.

«Люди на Пушкинской такие суровые, что снег сами себе делают», — пошутил другой ростовчанин.

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Напомним, в Ростове-на-Дону из-за ухудшения погодных условий коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности. При этом управляющим компаниям напомнили, что они должны сами содержать придомовую территорию зимой.

 

 

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