«На Пушкинской потоп», — сказано в сообщении. Больше никакой информации об аварии нет.
Пользователей больше заинтересовал не потоп, а наличие снега на Пушкинской.
«А снег откуда?», — спросил один из комментаторов.
«Люди на Пушкинской такие суровые, что снег сами себе делают», — пошутил другой ростовчанин.
Напомним, в Ростове-на-Дону из-за ухудшения погодных условий коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности. При этом управляющим компаниям напомнили, что они должны сами содержать придомовую территорию зимой.