Из-за аномальной погодной ситуации полсотни кораблей простаивают в реке Дон и Азовском море. Эту информацию подтвердил и Росморречфлот. Отмечается, что кораблям не хватает «глубин» для движения. Эксперты говорят, что для судоходства по Дону необходим уровень воды минимум в 4,5 метра. Он должен подняться сегодня в течение дня или завтра.