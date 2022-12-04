Помощник директора по экспедиционным исследованиям ЮНЦ РАН Олег Степаньян рассказал ТАСС о временной приостановке судоходства по Дону и Азовскому морю. Причина — критически упавший уровень воды из-за сильного ветра. Движение судов невозможно вплоть до Керченского пролива.
Из-за аномальной погодной ситуации полсотни кораблей простаивают в реке Дон и Азовском море. Эту информацию подтвердил и Росморречфлот. Отмечается, что кораблям не хватает «глубин» для движения. Эксперты говорят, что для судоходства по Дону необходим уровень воды минимум в 4,5 метра. Он должен подняться сегодня в течение дня или завтра.
Ранее ростовчане показали еще больше обмелевший Дон и что осталось от реки в черте города.