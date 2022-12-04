rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростовской области около 3% пожарных гидрантов находятся в неисправном состоянии

Сегодня, 09:47
Фото: 1MI
В Ростовской области осенняя проверка источников противопожарного водоснабжения показала, что 2,7% гидрантов находятся в нерабочем состоянии, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Гидранты служат для дополнительного забора воды в пожарные автоцистерны, объема которых хватает лишь на первые несколько минут при тушении пожара. Всего в Ростовской области около 20 тысяч гидрантов, пять тысяч из которых расположены на территории различных объектов, а остальные на муниципальных водопроводных сетях.

Во время поминок по хозяину в Шахтах полностью сгорел дом
Узнать подробнее

Состояние источников противопожарного водоснабжения проверяют два раза в год, весной и осенью. Отмечается, что в ближайшее время нерабочие гидранты отремонтируют.

Ранее в Батайске потратили 2,5 часа на тушение горящего камыша в микрорайоне Солнечном.

 

 

Читайте также:
Кафе на площади 300 кв м сгорело в Ростовской областиВ Ростовской области 12 ноября на автомойке сгорел КамАЗВ Ростовской области сгорел завод по производству перчаток 8 ноября
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествие
Подпишитесь
Полсотни судов застряли в Ростовской области из-за обмеления Дона
Сегодня, 13:51
В Ростовской области «Магниту» запретили торговать сигаретами из-за школьников
Сегодня, 11:54
В Ростове на Пушкинской днем 4 декабря из-за коммунальной аварии затопило асфальт
Сегодня, 10:48
Такси протаранило стену отеля на Текучева в Ростове 4 декабря
Сегодня, 12:09
В Ростовской области поезд раздавил «Оку» с пенсионерами в салоне
Сегодня, 05:27
В Ростовской области в 2023 году на 9% увеличат финансирование восстановления лесов
Сегодня, 10:09