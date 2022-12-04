В Ростовской области около 3% пожарных гидрантов находятся в неисправном состоянии

Гидранты служат для дополнительного забора воды в пожарные автоцистерны, объема которых хватает лишь на первые несколько минут при тушении пожара. Всего в Ростовской области около 20 тысяч гидрантов, пять тысяч из которых расположены на территории различных объектов, а остальные на муниципальных водопроводных сетях.