В Ростовской области около 3% пожарных гидрантов находятся в неисправном состоянии

Гидранты служат для дополнительного забора воды в пожарные автоцистерны, объема которых хватает лишь на первые несколько минут при тушении пожара. Всего в Ростовской области около 20 тысяч гидрантов, пять тысяч из которых расположены на территории различных объектов, а остальные на муниципальных водопроводных сетях.
Состояние источников противопожарного водоснабжения проверяют два раза в год, весной и осенью. Отмечается, что в ближайшее время нерабочие гидранты отремонтируют.
Ранее в Батайске потратили 2,5 часа на тушение горящего камыша в микрорайоне Солнечном.