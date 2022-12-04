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В Ростовской области ожидаются морозы до -17 градусов

Сегодня, 05:42
Фото: 1MI
С 4 по 6 декабря в крайних северных районах Ростовской области ночная температура воздуха будет опускаться до -17 градусов, сообщили синоптики.
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Погода

Днем в воскресенье 4 декабря на большей части Ростовской области без осадков, но ветрено. Порывы восточного ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

Температура возудах днем -1...-6 градусов, по северу до -11 грудусов.

В ночь на понедельник 5 декабря столбик термометра упадет до -17 градусов, скорость ветра 15-18 метров в секунду.  Днем 5 декабря 0...-5 градусов, в северных районах -5...-10 градусов.

Сильный ветер и мороз до -8 градусов ожидаются на выходных в Ростове с 3 декабря
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Такая же погода ожидается и во вторник 6 декабря.

В Ростове в воскресенье днем -4 градуса и облачно, 5 декабря около -3 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что с 8 декабря в Ростовской области резко потеплеет.

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