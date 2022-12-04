Днем в воскресенье 4 декабря на большей части Ростовской области без осадков, но ветрено. Порывы восточного ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
Температура возудах днем -1...-6 градусов, по северу до -11 грудусов.
В ночь на понедельник 5 декабря столбик термометра упадет до -17 градусов, скорость ветра 15-18 метров в секунду. Днем 5 декабря 0...-5 градусов, в северных районах -5...-10 градусов.
Такая же погода ожидается и во вторник 6 декабря.
В Ростове в воскресенье днем -4 градуса и облачно, 5 декабря около -3 градусов.
Ранее синоптики сообщили, что с 8 декабря в Ростовской области резко потеплеет.