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В Ростовской области поезд раздавил «Оку» с пенсионерами в салоне

Сегодня, 05:27
Фото: УГИБДД по Ростовской области
Днем в субботу 3 декабря в Неклиновском районе на железнодорожном переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль «Ока», два человека погибли, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в 13.30 мск на 1285-м километре автодороги  «Ростов-на-Дону — Таганрог». Автомобиль под управлением 85-летнего водителя выехал на железнодорожные пути на запрещающий свет светофора и попал под поезд.

В результате ДТП погиб водитель «Оки» и его 76-летний пассажир. По факту происшествия начали проверку.

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Ранее в лобовой аварии в Ростовской области пострадали пять человек. Водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу движения,  в результате чего столкнулся еще с одним легковым автомобилем.

 

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