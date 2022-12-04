В Ростовской области поезд раздавил «Оку» с пенсионерами в салоне

Инцидент произошел в 13.30 мск на 1285-м километре автодороги «Ростов-на-Дону — Таганрог». Автомобиль под управлением 85-летнего водителя выехал на железнодорожные пути на запрещающий свет светофора и попал под поезд.
В результате ДТП погиб водитель «Оки» и его 76-летний пассажир. По факту происшествия начали проверку.
Ранее в лобовой аварии в Ростовской области пострадали пять человек. Водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу движения, в результате чего столкнулся еще с одним легковым автомобилем.