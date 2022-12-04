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В Ростовской области в 2023 году на 9% увеличат финансирование восстановления лесов

Сегодня, 10:09
Фото: 1MI
В 2023 году в Ростовской области на работы по восстановлению лесов потратят 116,5 миллиона рублей, что на 9% больше, чем в 2022-м, сообщили в региональном минприроды.

Средства выделяют из федерального бюджета в рамках нацпроектов. В 2022 году в Ростовской области высадили 1,7 тысячи гектаров нового леса, потратив на это 106,6 миллиона рублей. В 2023 году площадь лесонасаждения планируют увеличить до 1,9 тысячи гектаров.

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Кроме того, в 2022 году на покупку специальной техники для предприятий, занимающихся восстановлением лесов, потратили 12 миллионов рулей. В частности, закупили четыре трактора на колесном шасси.

Ранее стало известно, что в 2023 году в Ростовской области для видеонаблюдения за пожарами в лесах установят 60 камер.

 

 

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