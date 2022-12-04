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В Ростовской области за сутки 53 человека заболели коронавирусом

Сегодня, 10:33
Фото: 1MI
В воскресенье 4 декабря в Ростовской области выявили 53 новых случая коронавируса, следует из официальной статистики.

Кроме того, еще у 50 человек диагноз подтвердился в суббоу 3 декабря. Всего с начала пандемии ковидом заболели 437 665 жителей Ростовской области.

За выходные дни в регионе госпитализировали 23 пациентов с коронавирусом. Смертей ковидных больных в области не регистрировали уже минимум две недели.

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Всего же за весь период от короанвиурса умерли 11076 жителей ростовской области.

Напомним, в конце ноября в Ростовскую область поступила первая партия назальной вакцины от COVID-19. Регион получил первую партию насадок-распылителей в количестве 100 штук.

 

 

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