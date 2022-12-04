Кроме того, еще у 50 человек диагноз подтвердился в суббоу 3 декабря. Всего с начала пандемии ковидом заболели 437 665 жителей Ростовской области.
За выходные дни в регионе госпитализировали 23 пациентов с коронавирусом. Смертей ковидных больных в области не регистрировали уже минимум две недели.
Всего же за весь период от короанвиурса умерли 11076 жителей ростовской области.
Напомним, в конце ноября в Ростовскую область поступила первая партия назальной вакцины от COVID-19. Регион получил первую партию насадок-распылителей в количестве 100 штук.