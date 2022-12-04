В Ростовской области запретили ловить сазана

Posted 4 декабря 2022, 09:00
Published 4 декабря 2022, 09:00
Modified 4 декабря 2022, 12:27
Updated 4 декабря 2022, 12:27
По сообщению ведомства, на 30 ноября рекомендованный объем вылова сазана в Азовском море выполнили полностью. В связи с окончанием действия всех договоров на промысел вылов сазана запретили с указанной даты.
Отмечается, что запрет касается всех рыбодобывающих организаций и индивидуальных предпринимателей. На какой срок ввели ограничения, не сообщается.
Ранее корреспондент RostovGazeta выяснил, где в Ростовской области нельзя рыбачить. Кроме того, сообщалось, что в 2022 году обитающие в Ростовской области раки начали увеличиваться в своих размерах.