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Posted 4 декабря 2022, 09:00

Published 4 декабря 2022, 09:00

Modified 4 декабря 2022, 12:27

Updated 4 декабря 2022, 12:27

В Ростовской области запретили ловить сазана

4 декабря 2022, 09:00
В Ростовской области с 30 ноября запретили ловить сазана, сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства.

По сообщению ведомства, на 30 ноября рекомендованный объем вылова сазана в Азовском море выполнили полностью. В связи с окончанием действия всех договоров на промысел вылов сазана запретили с указанной даты.

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Отмечается, что запрет касается всех рыбодобывающих организаций и индивидуальных предпринимателей. На какой срок ввели ограничения, не сообщается.

Ранее корреспондент RostovGazeta выяснил, где в Ростовской области нельзя рыбачить. Кроме того, сообщалось, что в 2022 году обитающие в Ростовской области раки начали увеличиваться в своих размерах.

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