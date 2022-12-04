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Вертолетная компания отсудила у больницы в Ростове 3 млн рублей

Сегодня, 14:42
Фото: wikipedia.org
Вертолетная компания отсудила у РОКБ 3,3 миллиона рублей, следует из электронной картотеки дел Арбитражного суда Ростовской области.

Компания «Русские вертолетные системы» подала в арбитражный суд иск в отношении ростовской областной клинической больницы. Вертолетная компания требовала медучреждение погасить долг в 3,3 миллиона рублей. Дело в том, что в 2021 году больница и компания заключили договор на оказание услуг санитарной авиации. По этому контракту РОКБ и оказалась должником трех миллионов рублей.

Подробности дела не оглашаются. Однако известно, что в конечном итоге суд встал на сторону истца и обязал больницу выплатить задолженность.

Минздрав Ростовской области в очередной раз не нашел подрядчика на услуги санавиации
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Между тем в Ростовской области не впервые появляются новости, связанные с санитарной авиацией в регионе. Так, Минздрав региона уже несколько раз не мог найти подрядчика на услуги санавиации для РОКБ. Ни одна компания не подает заявок на участие в аукционе государственных закупок.

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#Алина Заярная#Новости#Ростовская область#Суд#Здравоохранение
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