Вертолетная компания отсудила у больницы в Ростове 3 млн рублей

Компания «Русские вертолетные системы» подала в арбитражный суд иск в отношении ростовской областной клинической больницы. Вертолетная компания требовала медучреждение погасить долг в 3,3 миллиона рублей. Дело в том, что в 2021 году больница и компания заключили договор на оказание услуг санитарной авиации. По этому контракту РОКБ и оказалась должником трех миллионов рублей.
Подробности дела не оглашаются. Однако известно, что в конечном итоге суд встал на сторону истца и обязал больницу выплатить задолженность.
Между тем в Ростовской области не впервые появляются новости, связанные с санитарной авиацией в регионе. Так, Минздрав региона уже несколько раз не мог найти подрядчика на услуги санавиации для РОКБ. Ни одна компания не подает заявок на участие в аукционе государственных закупок.