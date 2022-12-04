Вертолетная компания отсудила у больницы в Ростове 3 млн рублей

Между тем в Ростовской области не впервые появляются новости, связанные с санитарной авиацией в регионе. Так, Минздрав региона уже несколько раз не мог найти подрядчика на услуги санавиации для РОКБ. Ни одна компания не подает заявок на участие в аукционе государственных закупок.