Видео нарушения появилось в городском паблике, судя по кадрам, съемку вели из салона автомобиля лихача.
«Ростовский лихач гоняет по городу, превышает скорость и проезжает на красный», — сказано в комментарии к видео.
«Данная информация передана в ОГИБДД по г. Ростова-на-Дону для дальнейшего разбирательства», — прокомментировали видеоролик в региональном УГИБДД.
Горожане на такое поведение на дороге высказались резко негативно.
«Жестко гоняет… Такая езда ненадолго», — писали комментаторы.
Ранее лихач спровоцировал смертельное ДТП на Северном обходе в Ростове.