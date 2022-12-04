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«Жестко гоняет»: в Ростове ищут лихача, проехавшего на красный свет

Сегодня, 09:28
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону ищут водителя, который превысил скорость на улицах города и проехал на красный свет светофора, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Видео нарушения появилось в городском паблике, судя по кадрам, съемку вели из салона автомобиля лихача.

«Ростовский лихач гоняет по городу, превышает скорость и проезжает на красный», — сказано в комментарии к видео.

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«Данная информация передана в ОГИБДД по г. Ростова-на-Дону для дальнейшего разбирательства», — прокомментировали видеоролик в региональном  УГИБДД.

Горожане на такое поведение на дороге высказались резко негативно.

«Жестко гоняет… Такая езда ненадолго», — писали комментаторы.

Ранее лихач спровоцировал смертельное ДТП на Северном обходе в Ростове.

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