На регион обрушился сильный ветер и морозы, 4 декабря уровень воды в реке Дон опустился до критической отметки. Из-за этого оперативыне службы предупредили о проблемах с судоходством. Кроме того, в Роствоской области возможны перебои с подачей воды населению.