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Ростовчане показали еще больше обмелевший и Дон что осталось от реки в черте города

Сегодня, 07:14
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Сильный ветер в Ростове-на-Дону выдул практически всю воду в реке Дон. фотографиями делятся горожане в соцсети.

На регион обрушился сильный ветер и морозы, 4 декабря уровень воды в реке Дон опустился до критической отметки. Из-за этого оперативыне службы предупредили о проблемах с судоходством. Кроме того, в Роствоской области возможны перебои с подачей воды населению.

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В Ростове из-за ветра практически не осталось воды в районе Левого берега.

«Пейзаж Левого берега изменится до неузнаваемости. Раньше, чтобы построить очередной ЖК, в центре жгли дома, а теперь пошли дальше и сдувают реки», — пошутил автор фотографии.

Синоптики сообщили, что сильный ветер и морозы сохранятся в Ростовской области еще минимум два дня, до вечера 6 декабря.

 

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