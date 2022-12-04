На регион обрушился сильный ветер и морозы, 4 декабря уровень воды в реке Дон опустился до критической отметки. Из-за этого оперативыне службы предупредили о проблемах с судоходством. Кроме того, в Роствоской области возможны перебои с подачей воды населению.
В Ростове из-за ветра практически не осталось воды в районе Левого берега.
«Пейзаж Левого берега изменится до неузнаваемости. Раньше, чтобы построить очередной ЖК, в центре жгли дома, а теперь пошли дальше и сдувают реки», — пошутил автор фотографии.
Синоптики сообщили, что сильный ветер и морозы сохранятся в Ростовской области еще минимум два дня, до вечера 6 декабря.